Сына Михаила Ефремова сняли с аппарата ИВЛ - подробности

Сына Михаила Ефремова Николая сняли с аппарата ИВЛ. Актер по-прежнему в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Николаю снизили дозу вазопрессерной поддержки — группы суживающих сосуды препаратов, которые используют для защиты от анафилактического шока.

"Известия" дополняют, что состояние 31-летнего актера остается стабильно тяжелым. Николай пришел в сознание, но пока не может общаться с журналистами и большую часть времени спит.

Напоминаем, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа. У него зафиксированы переломы бедра и костей таза, к тому же наблюдается большая кровопотеря.

Врачи опасаются, что актер может остаться инвалидом.