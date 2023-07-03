Сына Михаила Ефремова сняли с аппарата ИВЛ - подробности

Николаю снизили дозу вазопрессерной поддержки — группы суживающих сосуды препаратов, которые используют для защиты от анафилактического шока.
"Известия" дополняют, что состояние 31-летнего актера остается стабильно тяжелым. Николай пришел в сознание, но пока не может общаться с журналистами и большую часть времени спит.
Напоминаем, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа. У него зафиксированы переломы бедра и костей таза, к тому же наблюдается большая кровопотеря.
Врачи опасаются, что актер может остаться инвалидом.