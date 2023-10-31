31 октября
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Жизнь

Год какого животного будет 2024 и правда ли, что он високосный

Символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Altapress.ru рассказывает, что принесет этот високосный год.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Что сулит год Дракона

Дракон — символ мощи. Он приносит с собой энергию, которая может помочь преодолеть преграды и достичь поставленных целей.

В 2024 году можно ожидать роста самоутверждения и смелости в достижении поставленных целей. Это может быть благоприятным временем для принятия новых вызовов и реализации своих амбиций.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Почему дракон зеленый и деревянный

В Китае верят, что каждый годом управляет своя стихия, которой присущи определенные цвета:

  • Дереву — зеленый,
  • Воде — синий и черный,
  • Металлу — белый,
  • Земле — охра и желтый,
  • Огню — красный.

Так, в этом году дракон стал зеленым и деревянным.

Новый год. Рождество. Подарок
Новый год. Рождество. Подарок
СС0

Кому принесет удачу год Дракона

В 2024 успеха добьются рожденные в год Крысы, Обезьяны и Петуха.

С препятствиями в личной и профессиональной жизни могут столкнуться Бык, Змея и Собака.

Внимательными стоит быть тем, кто сам родился в год Дракона. Для них по китайской традиции 2024 считается временем возрождения и неудач. Год Дракона поможет усилить такие качества, как смелость, уверенность и независимость.

Новый год. Гирлянда.
Новый год. Гирлянда.
СС0

Как отмечать год Дракона

Что подать на стол:

  • мясо,
  • орехи,
  • фрукты,
  • рыбу,
  • зелень.

Что дарить:

  • посуду, шопперы, одежду с изображением драконов;
  • деревянную посуду;
  • деревянные украшения;
  • украшения зеленого цвета;
  • живые растения, бонсай или бамбук;
  • все, что угодно с изображением драконов - обложки на документы, открытки.

В чем встречать: лучше всего выбирать золотой и красные цвета и чем они будут ярче, тем лучше. Необязательно встречать год в платье, это может быть и брючный костюм. Главное, чтобы наряд был из дорогих тканей — атлас, бархат, шелк, шифон.

Правда ли, что 2024 год — високосный

Да, в этом году в феврале будет 29 дней. Прошлый високосный год был в 2020.

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