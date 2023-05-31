1 июня
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Жизнь

Символ триединства. Когда и как отмечают День Святой Троицы

День Святой Троицы считается одним из главных православных праздников. Он символизирует триединство Бога. Altapress.ru рассказывает, когда отмечают Троицу в 2023 году.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0
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Когда отмечают Троицу в 2023 году?

У Дня Святой Троицы нет четко зафиксированной даты. Праздник отмечают на 50-й день после Пасхи.

В 2023 году Пасху отмечали 16 апреля. Следовательно, Троицу будут праздновать 4 июня.

Католики же отсчитывают даты праздников по григорианскому календарю. Согласно ему, они уже отметили Троицу 28 мая.

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Когда впервые установили праздник?

Считается, что впервые праздник решили установить ученики Иисуса Христа, чтобы увековечить чудо, произошедшее на пятидесятый день после Воскрешения Господня.

Официально праздник Троицы установили в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор. На нем сформулировали учение о Троице и утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

Славяне же стали отмечать Троицу только спустя 300 лет после крещения Руси - в конце XIII — начале XIV веков.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0
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Почему Троица важна?

Согласно библейским сказаниям, на 50-й день после Воскрешения Святой Дух спустился к апостолам. После этого ученики Христа начали исцелять людей и видеть пророчества.

Апостолы научились говорить на разных языках, чтобы нести Слово Божие по миру. Они отправились в разные части света и рассказывали всем жителям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

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Традиции праздника

На Троицу обязательно нужно посетить службу в храме. Святилища украшают зеленью и весенними цветами. Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить дома возле икон.

На Троицын день устраивают застолье и приглашают друзей и близких. Стол в этот день украшал традиционный каравай.

Еще в этот день было принято свататься. Люди верили, что если посвататься на Пятидесятницу, а свадьбу сыграть на Покров, то молодоженам гарантирована счастливая совместная жизнь.

Храм Святой Троицы в Кемерово.
Храм Святой Троицы в Кемерово.
prihod.ru.
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Что нельзя делать на Троицу?
  • В Троицу нельзя ругаться, ссориться, ругаться матом.
  • Запрещено сплетничать и завидовать.
  • Не стоит посвящать день тяжелому физическому труду, работе в огороде или по дому.
  • Не рекомендуется в этот день стричься и красить волосы.
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Приметы Троицы
  • Дождь на Троицу — хорошая примета, сулящая обильный урожай хлебов и грибов.
  • Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.
  • Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.
  • Дождливая Пятидесятница — к теплому лету.
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