Сим-карты мигрантов поставят на особый контроль

Минцифры предложило осуществлять продажу сим-карт иностранным гражданам только после проведения биометрической аутентификации. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с законопроектом, иностранцы больше не смогут заключать договор на оказание услуг связи в интернете. Сделать это можно будет только в официальных точках продаж.

Кроме того, в договоре теперь необходимо будет указывать IMEI — код идентификации устройства, в которое устанавливается сим-карта.

Максимальное количество сотовых номеров, которые может зарегистрировать на себя один иностранец или лицо без гражданства, ограничат десятью.

До февраля 2025 года операторы связи оповестят всех иностранцев, владеющих сим-картами, о новых правилах оказания услуг.

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