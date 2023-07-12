Сильный ветер обрушил деревья и затопил улицы в столице Сибири

Непогода обрушилась на сибирские регионы ночью 11 июля. Ветер повалил деревья на проезжую часть, а дождь затопил улицы Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia .

Сильные ветер повалил несколько берез прямо на проезжую часть. Деревья перегородили движение на одной из улиц Новосибирска.

Водители не стали ждать аварийную помощь, а своими силами расчистили дорогу. Около десяти мужчин дружно убрали большие деревья с трассы.

Между тем дожди затопили улицы города. На опубликованных кадрах видно, как дороги и тротуары превратились в бурные реки.

Жительницы Новосибирска пожаловались, что после такой прогулки под дождем с обувью можно было попрощаться. Горожане отметили, что ливневые канализации не смогли справиться со штормом.

"Ливневки сказали свое уставшее "нет" и перестали выполнять вверенные им функции. Им хватило и пяти минут", - отмечает Mash Siberia.

Тем временем, в Барнауле гроза сорвала крыши, снесла деревья и оборвала провода.