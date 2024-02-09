Сильные порывы ветра, мокрый снег. Какая погода будет в Алтайском крае 9 февраля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: -3,-8 гр., при прояснении до -13 гр. Температура днем: 0,+5 гр.
На большей части территории умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, утром по югу до 25 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: -5,-7 гр. Температура днем: 0,+2 гр.
Снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 18-23 м/с.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ожидаются сильные порывы ветра.
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