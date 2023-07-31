1 августа
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Жизнь

Сильные дожди и ураганный ветер накроют Алтайский край

Неблагоприятная погода, которая бушевала в Приволжском федеральном округе, движется в сторону Алтайского края. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Шторм. Ветер. Дождь.
Шторм. Ветер. Дождь.
СС0

Циклон, который стал причиной разрушительных ураганов и сильных дождей, в ослабленном виде движется на север европейской части России.

Дожди и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях.

Напоминаем, что ранее страшный ураган обрушился на несколько регионов России. Больше всего пострадал Приволжский федеральный округ. Всего насчитывается девять погибших и около 70 пострадавших.

Также сильные ливни почти затопили Москву. Синоптики заявляют, что в столице выпали осадки, побившие рекорд конца XIX века. Под воду погрузились несколько станций метро, жилые дворы и даже некоторые ЖК.

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