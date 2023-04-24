Сильнейшая за месяц магнитная буря обрушилась на Землю. Расписание шоковых геоударов

Геомагнитный шторм влияет не электронику и радиочастоты. Еще он может «опустить» полярное сияние до тропиков. Кстати, сияние заметили 23 апреля жители Москвы и Подмосковья, передает Mash.
Известно, что сила бури 24 апреля достигала шести баллов — это максимальный показатель. Также такой шторм называют «шоковым».
Расписание геоударов
24 апреля — геоудары в 6−4 баллов;
25 апреля — геоудары в 4 балла;
26 апреля — геоудары в 5 баллов;
27 апреля — геоудары в 5 баллов;
28 апреля — геоудары в 5 баллов;
29 апреля — геоудары в 6 баллов.
Как защитить здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь — кровь сгущается, выбрасывается адреналин.
Необходимо высыпаться, не пить кофе, гулять. Также поможет чай с мятой и мелиссой.