Сильная Русалочка. Невероятно красивую сказку о неразделенной любви показали в алтайском театре

Спектакль по андерсоновской «Русалочке», над судьбой которой дети рыдают уже не первое столетие, поставили в Алтайском театре кукол «Сказка». Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич вместе со своей командой создала невероятный подводный мир и рассказала историю об ответственности, прощении и всеспасительной любви.

Как в сказке

В волшебном красивом подводном мире живет Русалочка. Но ее все время тянет к неизведанному и недосягаемому – тому, что скрывается на поверхности. Странные «рыбы», летающие по воздуху, зеленые-зеленые растения и люди, которых героиня готова полюбить всей душой.

Русалочка не может жить без спасенного ею принца. Ради любви и обретения бессмертной души отдает отпущенные себе 300 лет, возможность видеться с родными и прекрасный голос.

И к счастливому диснеевскому концу все это, увы, не приводит.

Свет и цвет

Огромную роль в создании подводного мира спектакле сыграл свет. Не будем говорить о проекции, хотя, конечно, проплывающие в воздухе рыбы удивляли маленьких зрителей.

Но именно свет вместе с тончайшими полотнами, струящимися на сцене, показали всю глубину океана. Переливающиеся в ткани тусклые лучи словно прорываются сквозь толщу воды – эта магия ощущается почти на физическом уровне. Такой эффект – заслуга петербургских художника по свету Ксении Козловой и художника Натальи Бакулевой.

"Русалочка" в театре кукол "Сказка". Ольга Дубина "Русалочка" в театре кукол "Сказка". Ольга Дубина "Русалочка" в театре кукол "Сказка". Ольга Дубина

Кроме того, свет – отлично отражает состояние героини. Например, в сцене после церемонии венчания принца.

Темное, почти осязаемое пустое пространство. Чужая бесконечная фата – будто растянутая во времени вместе с ужаснейшим мгновением – и все это несет на себе Русалочка. Она, освещенная узким лучом прожектора, не слышит ничего, кроме глухого звона венчальных колоколов. Он тоже будто прорывается сквозь толщу воды (композитор – Леонид Павленок, Минск).

Репетиция "Русалочки" в театре кукол "Сказка". Ольга Дубина Репетиция "Русалочки" в театре кукол "Сказка". Ольга Дубина

Русалочка обречена: в этот момент она потеряла любимого человека, а значит – жизнь. Поэтому и магическое спасение, которое ей предлагают сестры вместе с морской ведьмой, невозможно: она не может убить принца и вернуться к обычной жизни.

Героиня не предает свою любовь – это и оказывается спасением. Умирая Русалочка не обращается в морскую пену, а получает еще один шанс обрести бессмертную душу.

Погрузиться в историю можно на следующем показе – 5 ноября.

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