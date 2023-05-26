27 мая
﻿
Жизнь

Сильная магнитная буря скоро накроет Землю. Даты мощных геоударов

Геомагнитный шторм спал под конец мая, но уже в июне буря достигнет четырех баллов. Altapress.ru публикует даты геоударов.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Даты геоударов для Москвы

Сильная магнитная буря ожидается 2 июня на протяжении всего дня в столице. То же самое будет 16 и 20 июня. Под ночь - около 21:00, шторм начнет утихать.

Даты геоударов.
Даты геоударов.
my-calend.ru

Даты геоударов для Сибири

Сибирякам повезло больше, 2 июня магнитная буря утихнет уже в 15:00. Но 15 июня начнется еще одна в это же время и продлится до середины 16 июня. 19 и 20 июня буря пройдет также, как и 15 и 16 числа.

Даты геоударов.
Даты геоударов.
my-calend.ru

Как подготовиться к магнитным бурям

Накануне геошторма нельзя переутомляться, нужно отдохнуть. Нельзя наедаться, много курить и пить. Рекомендуется выспаться и утром сделать гимнастику.

Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость