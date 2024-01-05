Сильная магнитная буря сделает самочувствие россиян хуже. Как уберечь себя и близких

Так, мощность магнитной бури составит 6 баллов. Это значит, что удар может сказаться на самочувствии человека: есть вероятность возникновения головной боли, повышения давления, обострения хронических заболеваний. Особенно это касается метеозависимых людей - они подвержены всплескам солнечной активности больше остальных.

Чтобы не усугубить проблемы со здоровьем в период новогодних праздников, рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, есть легкую пищу, а также не подвергать организм большим физическим нагрузкам.

Ранее мощная серия геоударов опасного класса обрушилась на россиян.

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