Сибиряк расстроился, что к игрушечному автомату не положили инструкцию на русском, и пошел в суд

Житель Омска сильно расстроился из-за того, что к игрушечному автомату не положили инструкцию на русском, пошел в суд и даже выиграл. Об этом пишет Mash Siberia.

Омич пробрел автомат в магазине Rich Family, а когда пришел домой, очень расстроился. Внутри коробки была инструкция только на китайском языке.

Тогда мужчин решил пойти в суд. Он заявил, что отсутствие инструкции на английском языке нанесло ему непоправимую психологическую травму и чувство обиды.

Судья выписал компенсацию в тысячу рублей.

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