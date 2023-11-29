Сибирский регион ночью изрядно тряхнуло, но местные жители уже к этому привыкли

Его магнитуда составила 3, эпицентр — Кузбасс, пишет "Интерфакс".
Землетрясения в Кемеровской области в основном связаны с интенсивными горными работами.
Ранее мощное глубинное землетрясение зафиксировали в российском регионе.
Предупреждение
Сейсмолог Наджи Герюр предупредил — Турция вступила в период сильных землетрясений.
Специалист призвал подготовить город к возможной стихии. И предупредил — в Стамбуле возможны мощные подземные толчки.
В июле сообщалось, что к разрушительному землетрясению готовят 4,5 млн жителей Стамбула.
В зоне повышенного риска — около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров. Всего в городе проживает около 17 млн человек.
Спрогнозированы катастрофического уровня подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря. Причем землетрясение затронет сразу семь провинций.