Сибирский крановщик спас провалившегося под лед ребенка

Крановщик из Братска (Иркутская область) спас ребенка, провалившегося под лед, когда поехал с семьей на отдых. Об этом сообщает "КП-Иркутск".

Николай Юдин живет вместе с семьей в кооперативе на берегу залива рядом с рыбзаводом в Падунском районе. 7 мая он вместе с женой и детьми поехал на отдых на природу. Однако вспомнил, что забыл в гараже барбекю и решил вернуться.

По возвращению Николай услышал детские крики. Жена рассказала, что под лед провалился ребенок. Мужчина решил не дожидаться МЧС, а спасти школьника самостоятельно.

Оказалось, что мальчик провалился под лед и держался руками за отколовшуюся льдину. Вода не превышала +5 градусов. Рядом с ним на льду сидел его друг.

На лед положили доски, по ним Николай ползком добрался до мальчиков. Школьника вытащили из воды с помощью веревки. Второй мальчик аккуратно дополз по доскам вместе с мужчиной до берега.

Мужчина отогрел мальчиков в своей машине до приезда скорой помощи.