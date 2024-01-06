Сибирская учительница живет без электричества и воды

Учительнице с Алтая приходится хранить продукты на подоконнике и проверять домашние задания с помощью фонаря. Об этом сообщает Baza.

Любовь Викторовна отправилась на Алтай по программе «Земский учитель». Также с ней поехали муж и двое детей.

Семья получила один млн рублей и построила домик в лесу. Однако «Россети» отказали проводить электричество в дом.

Учительница взяла две солнечные батареи за 140 тыс. рублей. Зимой продукты храниться в сенях, а летом холодильник работает от бензогенератора.

При этом из-за отсутствия электричества в домике нет воды.

«Народный фронт» обратился в компанию и прокуратуру региона с требованием провести электричество в дом.

Ранее сообщалось, что мужчина поссорился с женой и выбросил своего ребенка из окна.

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