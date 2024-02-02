Сибирская собачка чихуахуа поймала воровку

В селе Довольное Новосибирской области собачка чихуахуа поймала преступницу. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Очевидцы рассказали, что к ларьку подошла женщина, чтобы узнать цены. Внезапно ей в руку вцепилась маленькая собачка и не отпускала.

Тогда продавец узнала, что женщина, которую не отпускала собачка уже давно совершает карманные кражи. Тогда все кто стоял в очереди задержали воровку.

Хозяйка собачки рассказала, что ее питомцу 12 лет, и он не впервые спасает женщину.

Однажды в транспорте чихуахуа укусила мужчину, который попытался залезть в карман своей владелице.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести налоговый вычет на лечение животных.

Нововведение будет стимулировать людей осознанно подходить к содержанию питомца.

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