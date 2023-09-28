29 сентября
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Жизнь

Штукатур бросил ремонт и заявил, что вместо оплаты ему нужен секс

Нанятый работник потребовал у девушки секс вместо принятой оплаты деньгами, передает Lenta.ru.

Каска. Строительство.
Каска. Строительство.
СС0

Несколько лет назад женщина решила сделать ремонт и наняла для этого взрослого мужчину. Он начал работу, однако через три дня исчез.

Заказчица поинтересовалась, когда он объявится. Мужчина ответил, что не вернется, так как хочет затащить ее в постель.

Однако он заявил, что если девушка согласна на секс, то мастер готов вернуться и за оплату можно будет не беспокоиться.

Она объяснила, что работник годился ей в отцы, а она всего лишь пару раз напоила его чаем в своей розовой пижаме.

Ранее жители Барнаула заметили в небе странное явление.

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