Штукатур бросил ремонт и заявил, что вместо оплаты ему нужен секс

Несколько лет назад женщина решила сделать ремонт и наняла для этого взрослого мужчину. Он начал работу, однако через три дня исчез.

Заказчица поинтересовалась, когда он объявится. Мужчина ответил, что не вернется, так как хочет затащить ее в постель.

Однако он заявил, что если девушка согласна на секс, то мастер готов вернуться и за оплату можно будет не беспокоиться.

Она объяснила, что работник годился ей в отцы, а она всего лишь пару раз напоила его чаем в своей розовой пижаме.

Ранее жители Барнаула заметили в небе странное явление.