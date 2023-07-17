17 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Штраф за выгул собак без намордника введут в России

О том, что в России собираются ввести штрафы за выгул собак без намордника и поводка сообщает, "Известия".

Кошки и собаки.
Кошки и собаки.
СС0

Ежегодно нападению со стороны собак подвергается до 450 тыс. россиян, сообщает Роспотребнадзор.

Что бы предотвратить это, правительство планирует ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка.

Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в 2019 году постановлением правительства.

Изменения предлагается внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях.

Размер штрафа будет варьироваться от одной тысячи рублей до трех.

Эксперты не только поддерживают введение штрафов, но и призывают создать достаточное количество мест для выгула собак без намордников.

Ранее за укусы собак хотят ввести штрафы до 200 тыс. рублей в России.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость