Штормпрогноз и до плюс 30 градусов тепла прогнозируют на Алтае

Возможно, прохладная погода после аномальной жары все же не задержится в Алтайском крае.

Так, в регионе прогнозируется жара до плюс 30 градусов днем при юго-восточном ветре.

В Барнауле - немножко прохладнее - до плюс 23 градусов. Вечером возможен дождь.

Между тем погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула. Не исключается повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города.

И — штормовое предупреждение.В Алтайском крае с 11 по 15 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Ранее в Барнауле возникла дымка из-за лесных и ландшафтных пожаров в других регионах. Также читатели altapress.ru обратились в редакцию с сообщениями о том, что в Барнауле уже третий день стоит дымка, а 9 мая еще и появился запах гари.

Между тем лето станет самым страшным с начала XXI века.