13 июля
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Жизнь

Штормпрогноз: аномально жаркая погода установилась на Алтае

Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе вплоть до 15 июля.

На пляже.
На пляже.
СС0

В регионе установилась аномально жаркая погода до плюс 35 градусов и выше. В некоторых районах температура воздуха составит плюс 40 градусов.

В регионе 40-градусные значения термометры покажут 13 и 14 июля. В Барнауле дневная температура составит 37 градусов.

Эти значения — на фоне дождей с внезапными грозами, порывистым ветром до 21 метров в секунду.

Ранее о рекордных сюрпризах лета рассказали синоптики.

О прогнозе

Прогноз на летний период составили на основе анализа данных со спутников и климатических показателей за последние годы.

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