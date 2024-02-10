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Штормовое предупреждение сохраняется. Какая погода будет в Алтайском крае 10 февраля

В Алтайском крае 10 февраля сохранится штормовое предупреждение с сильным ветром и снегом.

Мокрый снег. Дождь.
Мокрый снег. Дождь.
CC0

Алтайский гидрометцентр сообщает, что в регионе ночью будет от -2 до +3 градусов. На большей части территории умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В столице Алтайского края температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса. Осадки в виде снега, мокрого снега, временами ожидается метель, гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 18-23 м/с.

Днем в Алтайском крае температура составит от 1 градуса ниже нуля до 4 градусов тепла, местами до +9. Осадки умеренные местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В Барнауле же температура составит 2-4 градуса выше нуля. Осадки выражены снегом, в том числе мокрым, ременами метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 18-23 м/с, без порывов.

Ранее сообщалось, что в регионе ожидается похолодание до 23 градусов ниже нуля.

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