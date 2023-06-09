Штормовое предупреждение передают синоптики Алтайского края на 9 июня

Синоптики алтайского гидрометцентра передают штормовое предупреждение. В крае ожидаются ливни, грозы и даже град 9 июня.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью в регионе составит +17...+22 градуса, местами +11...+16 градусов. Вероятны кратковременный ночной дождь и грозы. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем экстремальная жара начнет постепенно спадать - до +28...+33 градусов, хотя местами она все еще сохранится - до +38 градусов.

На край обрушится жуткая непогода. Синоптики прогнозируют грозы, местами сильные ливневые дожди и возможный град.

Ветер южный с переходом на северо-западный, может усилиться до 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. А при грозах - и вовсе местами шквалы до 25 м/с.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния. CC0

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +18...+20 градусов. Осадки не ожидаются. Ветер южный, 6-11 м/с.

Днем столбики термометров - которые ранее достигали отметки в +40, а то и в +50 градусов - упадут до +30...+32 градусов. В конце дня ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.