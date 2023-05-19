19 мая
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Жизнь

Штормовые заморозки не отступают на Алтае при дневном плюсе. В чем причина

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с заморозками на почве. Более того, штормпрогноз продлен вплоть до 20 мая.

Яблоня, цветение.
Яблоня, цветение.
СС0

Ночью в регионе ночью фиксировались заморозки на почве до минус четырех градусов. При этом дневная температура составит плюс 22 градуса. Ветер северо-восточный, с порывами до 18 метров в секунду.

В Барнауле заморозки на почве - минус два градуса. Дневная температура до плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.

Возможно, причина ощутимых морозных майских ночей кроется именно в направлении ветра. С севера тепло еще не приходило в регион. Причем, по прогнозу, пока до 21 мая направление ветра не изменится.

Но яблоневый цвет упорно вытесняет черемуху, цветение которой, по народным приметам, всегда к прохладной погоде. Будем с оптимизмом ждать лета.

На заметку

Ранее главный агроном страны рассказала, как спасти грядки от заморозков. Октябрина Ганичкина рассказала, как "укутывать" огородные растения и кустарники, чтобы впоследствии получить хороший урожай. Заморозки более опасны, когда очень сухая погода.

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