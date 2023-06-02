Шоумену Галкину* не удалось оспорить статус иноагента

Максим Галкин* захотел исключить свое имя из реестра физлиц-иноагентов. С таким требованием он обратился в Замоскворецкий суд Москвы.

В суде 2 июня представитель шоумена попросила отменить признание Галкина* иностранным агентом. Она назвала это решение незаконным и необоснованным.

В свою очередь в суде ответили, что Галкин* помимо получения иностранного финансирования, дает концерты зарубежом.

Кроме того, он открыто критиковал органы госвласти и проводимую политику. В результате Министерство юстиций отказало Галкину* в его запросе.

Ранее Максима Галкина* лишили ордена Почета Кузбасса.

*признан иностранным агентом в РФ