13 июля
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Жизнь

Шоу "Давай поженимся!" вернется на российские экраны спустя полтора года

Шоу "Давай поженимся!" вернется на российские телеэкраны после перерыва с 2022 года. Об этом сообщает журнал The Voice.

Передача "Давай поженимся"
Передача "Давай поженимся"
Скриншот из передачи "Давай поженимся"

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что решил возобновить шоу из-за многочисленных просьб российских телезрителей.

Помогать людям искать вторую половинку будет бессменная ведущая Лариса Гузеева. Она предстанет перед зрителями в новом образе - малиновом брючном костюме, с завитыми волосами и ярким макияжем.

Гузеева признается, что рада воссоединению с командой.

«За годы эфира "Давай поженимся!", на мой взгляд, стала больше чем просто развлекательной программой. 15 лет я работаю с одним и тем же режиссером, редакторами: мы уже одна большая семья», — заверила артистка.

Телеведущая отметила, что новые выпуски будут ориентированы, в первую очередь, на создание семьи и здоровых отношений.

Напоминаем, что первые выпуски шоу вышли в 2008 году. Тогда передачу вела актриса Дарья Волгова. Спустя три месяца на смену ей пришло легендарное трио – Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина.

В конце февраля 2022 года передача временно закрылась. Гузеева в тот момент сосредоточилась на общении с близкими и новом хобби – лепке пельменей.

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