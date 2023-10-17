18 октября
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Жизнь

Шоколад "Аленка" получил первый в России халяльный сертификат - что это значит

Фабрике "Красный Октябрь" выдали первый в России халяльный сертификат. Об этом сообщило Роскачество.

Шоколад
Шоколад
ССО

Сертификат выдали на производство конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко", горький "Бабаевский", "Элитный" и другую продукцию.

Что значит халяльный

Халяль означает, что такая продукция не содержит компонентов, которые запрещены для мусульман. То есть соответствует мусульманским традициям.

Отмечается, что такие сладости не должны содержать желатин, кармин и некоторые другие пищевые добавки.

Теперь основными рынками могут стать Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Ранее мы рассказывали когда и как отмечают мусульманский праздник Курбан-байрам в 2023 году.

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