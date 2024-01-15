Шок-цены и какой еще рост зарплат. Топ-10 главных событий Алтайского края по версии читателей altapress.ru

Редакция altapress.ru собрала 10 главных событий 2023 года в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, социальной жизни и других сферах Алтайского края по нашей версии. На прошлой неделе мы предложили нашим читателям выбрать самые запоминающиеся и важные из них — по их мнению. И оказалось, что результат сильно отличается от опроса, который мы проводили среди экспертов региона.

Напомним, что в список мы специально не включили выборы губернатора, поскольку это регулярное событие.

Провал в обеспечении торговых сетей мясом кур и яйцами и рост цен на продукты

1 место — 62 голоса

Яйца и мясо курицы начали понемногу дорожать еще летом. Но по-настоящему тревожно стало в ноябре: в торговых сетях покупателей встречали пустые полки и холодильники. А цены продолжали расти. Под конец декабря ценник на яйца достиг уже 149,9 рублей, на некоторые – аж 174, а курицу по 400 рублей отпускают не больше 3 кг в руки в день.

Цены на яйца в Барнауле "ЧБ Барнаул"

Правда, в середине января жители края стали замечать, что яйца все-таки дешевеют, правда, не все и не везде. Связано ли это с поручением Виктора Томенко проконтролировать цены в регионе или с отменой ввозных пошлин — неясно.

Однако именно это событие ярко показало разницу приоритетов и впечатлений от случившегося за год у читателей и экспертов. Последние поставили его лишь на 4 место. Хотя были и те, кого цены тоже возмутили больше всего, и вот, как они комментировали свой выбор.

Михаил Сафронов,

председатель Алтайского археологического общества:

«Эта проблема коснулась каждого жителя страны, каждого кошелька, и особенно обычных людей, для которых яйца и курица всегда были доступной едой на каждый день. Я сам никогда не думал, что за несколько месяцев товар в магазине может подорожать в два-три раза! Теперь для малообеспеченных граждан простейшая еда может стать недоступным деликатесом. Это просто ужас!»

Большие инфраструктурные проекты: завершение реконструкции моста на Новом рынке в Барнауле; капремонт Коммунального моста в Бийске; начало строительства развязки на Змеиногорском тракте

2 место – 51 голос

Спустя полтора года реконструкции в Барнауле открылся мост на пр. Ленина. Продолжается строительство развязки на Змеиногорском тракте, которую планируют сдать в ноябре 2024-го. А в Бийске отремонтировали Коммунальный мост через Бию, который хоть и потрепал горожанам нервы километровыми пробками, зато теперь о его ремонте можно не вспоминать.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023. Анна Зайкова

Хотя барнаульский мост расширили до шести полос, от заторов город это не спасло. А ведь именно этого ожидало большинство горожан. Поэтому для некоторых открытие стало скорее разочарованием.

Эксперты поставили это событие на 1 место с ощутимым отрывом.

Завершение этапов реконструкции «Изумрудного», «Юбилейного» и Центрального парков в Барнауле

3 место – 30 голосов

В этом году своими преображениями немало удивили барнаульские парки. «Изумрудный», например, начали реконструировать еще в 2020 году. Теперь там отстроили амфитеатр, обустроили дорожки, скамейки и освещение, а в обновленный пруд запустили японских карпов и катамараны на прокат.

Центральный парк зимой 2023 года. Анна Зайкова Центральный парк зимой 2023 года. Анна Зайкова Этим летом в Барнауле продолжилась масштабная реконструкция парка «Юбилейный. Анна Зайкова. Изумрудный парк в 2018 году. Анна Зайкова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова

«Юбилейный», через который многие боялись ходить даже в светлое время суток, и Центральный парки также порадовали новыми велосипедными и пешеходными дорожками, скамейками, освещением, видеонаблюдением, скульптурами, беседками и входной группой.

Зимой везде залили катки, а на новогодних каникулах прошла насыщенная праздничная программа. Ежедневно в любом из этих парков теперь аншлаг — уже только поэтому можно понять, почему это событие оценили так высоко. Эксперты, кстати, отвели ему только 8 место.

Сложная уборочная кампания и снижение урожая

4 место – 19 голосов (у экспертов — 6 место).

Условия сбора урожая в Алтайском крае в этом году оказались самыми сложными за последние 30 лет – об этом говорили и аграрии, и власти региона. Летом стояла засуха, а с началом уборочной кампании жара сменилась затянувшимися дождями. Уборку пришлось прервать, а впоследствии сушить более 4 млн тонн зерна.

Зерно. Комбайн. Пшеница. Поле. Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Снизились и общие объемы собранных зерновых и зернобобовых. Аграрии получили примерно 4,7 млн тонн, в то время как в 2022 году сбор составил почти 6 млн тонн. Урожайными оказались только гречиха и соя. Гречихи, по предварительным оценкам, намолочено 884 тыс. тонн, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Сои – 294 тыс. тонн.

Межрегиональная художественная выставка «Сибирь XIII»

5 место — 18 голосов

Союз художников России проводит выставку «Сибирь» в разных городах раз в пять лет еще с 1960-х. Но Барнаулу ее доверили организовать лишь однажды, в 1980 году. И вот наконец, в 2023-м заявка от Алтайского края оказалась убедительнее, чем от других регионов. Выставка проходила с 5 по 29 июля и вызвала большой ажиотаж. За три с половиной недели ее посетили около 40 тыс. человек. Было представлено около 1,5 тыс. работ от 713 участников.

Выставка "Сибирь — XIII". Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII". Анна Зайкова. Выставка "Сибирь — XIII". Анна Зайкова.

«Придерживаюсь мнения, что именно уровень культурных проектов в регионе лучше всего характеризует общий «рейтинг социальной самодостаточности». Это была без преувеличения одна из лучших выставок за последние годы: по качеству представленных работ, уровню организации, зрительскому интересу», – говорит Дмитрий Шарабарин, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая, который также высоко оценил проведение выставки, как и наши читатели.

Однако в целом у экспертов «Сибирь XIII» оказалась вообще на 9 месте.

Форсированная индустриализация и беспрецедентные вложения в оборонную отрасль

6 место – 16 голосов

В январе-октябре 2023 года физический объем промышленного производства в Алтайском крае вырос на 7,1% к тому же периоду прошлого года. При этом наибольшие вложения шли в оборонную отрасль – поступали госзаказы, поддерживались импортозамещение и инфраструктурные проекты.

«Сибприбормаш» , Бийск. vk.com/biysk_all

Крупные субсидии от Минпромторга России получили ФНПЦ «Алтай», «Сибприбормаш» и Рубцовский машиностроительный завод. Последний – на выполнение гособоронзаказа. В августе также сообщалось о выделении 15 млрд рублей Бийскому олеумному заводу на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. А госкорпорация «Ростех» решила поддержать модернизацию завода «Барнаултрансмаш» более чем на 4 млрд рублей.

Истеблишмент края поставил этот пункт аж на 3 место.

Начало строительства нового терминала в аэропорту им. Титова

7-8 место — два события набрали одинаковое количество голосов, по 14

В ноябре в аэропорту им. Титова начали строительство нового терминала. Современное здание будет в два раза крупнее нынешнего и сможет обслуживать 1,1 млн человек в год. Для сравнения: в этом году через воздушную гавань прошло около 700 тыс. пассажиров.

Аэропорт им. Титова. Дмитрий Лямзин

Старому терминалу в будущем тоже найдут применение: там оборудуют международный терминал. Завершить все работы планируется до июля 2025 года. Стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.

У экспертов — на 5 месте.

Рост индивидуального жилищного строительства и спад спроса на подорожавшее многоэтажное жилье

7-8 место — два события набрали одинаковое количество голосов, по 14

По данным Алтайкрайстата, с января по август 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 634 тыс. кв. м жилья. При этом доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составила 425 тыс. кв. м., показав рост на 20%. В то же время сдача многоквартирного жилья сократилась почти вдвое.

Вариант типового проекта для комплексной застройки. minstroyrf.gov.ru

Интерес к ИЖС в первую очередь связывают с увеличением стоимости жилья в многоквартирных домах из-за роста цен на все, что составляет себестоимость продукта. При этом снизилась покупательская способность – из-за увеличения процентной ставки по ипотеке и повышения первоначального взноса.

У экспертов — на 7 месте.

Запуск нескольких крупнейших животноводческих комплексов

9 место – 13 голосов

В Заринском районе открыли крупный молочный комплекс «Яново», который позволит увеличить производство молока в регионе на 30 тыс. тонн. В Тальменском районе после двухлетнего простоя «ЭкоНива Алтай» вовсю достраивает последние коровники и техпомещения. Предприятие уже выдает более 50 тонн молока в день, а в полную силу производство запустится в 2024 году. Что позволит увеличить производство молока в крае еще на 56 тыс. тонн.

Молочный комплекс "Яново" в Заринском районе. Анна Зайкова

А в Смоленском районе сельхозпредприятие «Агро-Сибирь» запустило современный доильный зал с импортным оборудованием, два коровника по 600 голов и родильное отделение, рассчитанное на 297 голов.

Рост зарплат и рекордно низкий уровень безработицы

10 место – 11 голосов

В Алтайском крае уровень безработицы в третьем квартале 2023 года достиг исторически низкой отметки и составил 3,3%. В аналогичном периоде 2022 года было 3,6%.

Деньги. Финансы. pexels.com

Нешуточный кадровый голод, в свою очередь, продолжает толкать вверх уровень оплаты труда в регионе. Рост реальных средних зарплат, с поправкой на инфляцию, оказался двузначным, чего в Алтайском крае не наблюдали с 2012-го. По итогам девяти месяцев 2023 года, согласно данным Алтайкрайстата, средняя зарплата составила 43 393 рубля. В номинальном выражении это больше, чем за тот же период прошлого года на 18,3%, а в реальном выражении – на 12,2%.

Разрыв между результатами опроса экспертов и голосованием среди читателей оказался самым большим именно в этом пункте. Политики, директора, бизнесмены и просто влиятельные жители края давали оценку с точки зрения руководства и власти и поставили событие на 2 место.

Например, Татьяна Зорина, директор центра сопровождения бизнеса «Новые решения», говорила:

«На рынке все меньше и меньше квалифицированных специалистов. И если в каких-то отраслях можно привлечь студентов, школьников или мигрантов, то в аутсорсинг по бухгалтерии, извините, кроме квалифицированного, узкого специалиста никого не примешь. Поэтому, конечно, для меня это самая острая и важная проблема».

Однако сами жители региона, очевидно, практически не заметили ни растущих зарплат, ни низкого уровня безработицы. Учитывая инфляцию (7,5% по официальным данным) и подорожание продуктов (возвращаемся к первому пункту), тарифов ЖКХ, бензина, проезда и других социальных составляющих, а также то, что в действительности повышение зарплат затронуло не всех, вполне понятно, почему в народном топе этот пункт оказался на последнем месте.

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