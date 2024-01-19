21 января
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Жизнь

Шкодливые песцы, опасный тигр. В Барнауле устроят встречу с фотографом дикой природы

20 января в ГМИЛИКА известный алтайский фотограф-путешественник Евгений Борисов расскажет о путешествиях на остров Врангеля и мыс Дежнева на корабле, в Южную Джорджию и на Мадагаскар, к лемурам. А также о работе с камерой, каламбурах во время съемок и тысячах фотографий.

"Улыбка кита".
"Улыбка кита".
Евгений Борисов

Работы Евгения побеждали в престижных международных конкурсах, а еще он обладает статусом члена Королевского метеорологического общества Великобритании.

  • Евгений Борисов видел, как в Арктике погибли белая медведица с детенышами — они отравились топливом, которое осталось на заброшенной станции.

«Банальная халатность людей, которые просто не убрали за собой. Мы забили тревогу, хотелось, чтобы общественность об этом узнала. Возможно, совпадение, но позже на РГО появилась статья о том, что выделили деньги на уборку территорий», — рассказывал Евгений Борисов.

  • Однажды, когда Евгений снимал природу на курильском острове Янкича, им заинтересовались два песца. Один снимал с него сапог, а другой лез в камеру.
  • Как-то шейхи заказали у Евгения снимки верблюда в снегу, и фотограф два года охотился за ними в Кош-Агачском районе.
  • В Африке во время съемки автомобиль Борисова подъехал слишком близко к тигру. Фотограф не на шутку испугался, но успел заснять морду недовольного зверя.
  • Евгений Борисов снимает на Nikon Z-9 и использует дрон для нестандартных ракурсов.
Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР.
Съемки в национальных природных парках Ботсваны и ЮАР.
Евгений Борисов

Творческая встреча с Борисовым состоится в ГМИЛИКА 20 января в 12:00.

А пока можно почитать интервью, где фотограф делится впечатлениями, красивыми кадрами и историями о путешествии на самодельном плоте.

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