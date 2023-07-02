Шесть пропавших мужчин ищут в Алтайском крае с июня

Буценко Павел Владимирович, 47 лет
Пропал 13 июня 2023 года. Ушел в неизвестном направлении из села Протасово Немецкого района.
Приметы: рост 178, плотного телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.
Одежда: неизвестно.
Хаустов Евгений Владимирович, 50 лет
Живет в Барнауле, пропал 17 июня.
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые.
Одежда: черная футболка, тено-синее трико, темно-синие кроссовки.
С собой была черная сумка.
Шефер Александр Владимирович, 49 лет
Барнаул - село Соколово, Зональный район.
Пропал 15 июня.
Приметы: рост 173, худой, лысый, глаза серые.
Одежда: пиджак из искусственной кожи, темно-зеленая футболка с белыми полосками, голубые джинсы, черные мокасины.
Плесовских Николай Петрович, 47 лет
Село Шахи, Павловский район.
Пропал 19 июня - ушел из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост 170, худой, волосы русые с сединой, глаза голубые.
Одежда: черная кофта, желтая футболка, черные трико, кепка, кроссовки.
Кривопишин Олег Анатольевич, 56 лет
Озера возле села Коловый Мыс Усть-Пристанского района.
Пропал 21 июня.
Приметы: рост 172, плотного телосложения, волосы короткие, седые, глаза голубые.
Одежда: зеленая футболка, голубые джинсы, серые сандалии.
Ганов Владимир Владимирович, 46 лет
Село Каракокша, Чойский район.
Пропал 1 июня.
Приметы: рост 176 см, худой, волосы темно-русые, глаза голубые.
Одежда: коричневая куртка-камуфляж, темно-синяя толстовка, голубые джинсы, светло-серая шапка.