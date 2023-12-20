SHAMAN - двушка, Лолита - однушка: сколько стоит выступление звезд на корпоративе

Корпоративы, каникулы, салаты и подарки. А вот звездам приходится работать. В Москве — спой, в Урюпинске — спляши. Корреспондент "КП - Новосибирск" решил провести опрос и позвонил агентам популярных певцов, чтобы приценится, а заодно и узнать, с какими гонорарами уходят звезды.

Для начала нужно было заучить историю о богатом шефе и о его просьбе провести корпоратив со звездой.

Первый в эксперименте был Григорий Лепс.

Григорий Лепс www.grigoryleps.ru

Телефон взял директор Лепса и сразу же отметил, что даты остались только две — 25 и 26 декабря. По цене — 10 млн рублей. Но и это только минимум.

Слова в песни Григорий Лепс не меняет, а вот фотографировать его можно. Не все звезды на такое соглашаются.

«Руки вверх» по цене новенькой квартиры

Концерт "Руки вверх" в Барнауле, 2022 год. Кристина Тарасова.

Представитель от группы "Руки вверх" сходу заявил, что свободных дат не осталось. Но еще можно попасть на майские праздники. Гонорар за часовой концерт — 12 млн рублей. Прямо как хорошая квартирка в центре Новосибирска.

Лолита только со свитой

Менеджер Лолиты расхохотался и сказал, что люди обычно звонят за полгода до Нового года. Сейчас планируются уже 2024.

Лолита в Барнауле. 19.09.2012. Дмитрий Никитин

При этом заплатить звезде нужно не меньше шести млн рублей. И нужно оплатить перелет на 11 человек. Два - бизнес-классом, остальные - эконом.

Также менеджер добавил, что к гонорару нужно прибавить 8%, если расчет безналом. При этом летать Лолита любит только определенной авиакомпанией.

SHAMAN поет и ночью

Агент певца начал издалека и долго расспрашивал, где же будет проходить корпоратив. Цена поразила — 15 млн рублей. В следующем месяце дешевле — 12 млн рублей.

Сколько комнат может быть в квартире в Новосибирске за такие деньги - считайте сами.

SHAMAN Скриншот YouTube

При этом собеседник отметил, что SHAMAN не пьет. И у него "хорошее чувство юмора".

Леннон жив

В интернете есть сайты со списками звезд, которые готовы выступать на корпоративах. Вот там можно найти что-то подешевле.

Эстрадный оптовик рассказал, что в 300 тыс. рублей обойдутся только перелеты. Но есть вариант с трибьют-шоу — коллектив в образе известной группы. Тут можно заказать даже The Beatles.

При этом Queen берет всего 450 тыс. рублей. а солист очень похож на Фредди Меркьюри.

Отмечается, что ниже гонорары у звезд 80-х и 90-х, а также у ведущих мероприятий.

Например, у Екатерины Варнавы и Дмитрия Хрусталева гонорар в новогоднюю ночь доходит до трех млн рублей, а в предпраздничные дни — два млн рублей.

Ранее сообщалось, что Барнауле появилась гигантская новогодняя игрушка.