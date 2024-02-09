12 февраля
﻿
Жизнь

СГК составила рейтинг управляющих компаний на Алтае

СГК составила рейтинг управляющих организаций по итогам 2023 года в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Общая задолженность управляющих организаций Барнаула, Бийска и Рубцовска перед СГК составляет 449 млн рублей. При этом 338,8 млн рублей приходится на компании в Барнауле.

Барнаул

Двоечниками в Барнауле оказались пять организаций с общей суммой просроченной задолженности 23,6 млн рублей:

Рейтинг.
Рейтинг.
СГК

Наибольшее снижение платежной дисциплины у ТСЖ «Кристалл» — с 101,6% в 2022 году до 76,2% в 2023 году.

Бийск

В Бийске платежная дисциплина на высоком уровне: практически все организации из рейтинга лучших имеют процент оплаты выше 100%. В двоечниках сидят всего две компании:

Рейтинг.
Рейтинг.
СГК

Рубцовск

Рубцовские УК и ТСЖ вошли в десятку наиболее ответственных партнеров СГК.

В антирейтинг Рубцовска вошли две ТСЖ:

Рейтинг.
Рейтинг.
СГК

Ранее стало известно насколько подорожают коммунальные услуги в России в 2024 году.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость