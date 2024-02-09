СГК составила рейтинг управляющих компаний на Алтае

СГК составила рейтинг управляющих организаций по итогам 2023 года в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Общая задолженность управляющих организаций Барнаула, Бийска и Рубцовска перед СГК составляет 449 млн рублей. При этом 338,8 млн рублей приходится на компании в Барнауле.

Барнаул

Двоечниками в Барнауле оказались пять организаций с общей суммой просроченной задолженности 23,6 млн рублей:

Рейтинг. СГК

Наибольшее снижение платежной дисциплины у ТСЖ «Кристалл» — с 101,6% в 2022 году до 76,2% в 2023 году.

Бийск

В Бийске платежная дисциплина на высоком уровне: практически все организации из рейтинга лучших имеют процент оплаты выше 100%. В двоечниках сидят всего две компании:

Рейтинг. СГК

Рубцовск

Рубцовские УК и ТСЖ вошли в десятку наиболее ответственных партнеров СГК.

В антирейтинг Рубцовска вошли две ТСЖ:

Рейтинг. СГК

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