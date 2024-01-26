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Жизнь

Сейсмоопасность, снос «Искры» и приговор боксеру. Что произошло в Алтайском крае 26 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае ожидают введение эскроу-счетов для ИЖС. Мы выяснили у экспертов, что это значит для тех, кто хочет построить или купить частный дом.

◆ Алтай попал в локацию новой серии землетрясений — она возможна из-за сейсмической активности, которая продолжается на границе Кыргызстана и Китая.

◆ В Барнауле начали сносить здание кинотеатра «Искра». На его месте построят многоэтажки с апартаментами и офисными помещениями.

◆ Почти во всем Бийске отключили холодную воду из-за коммунальной аварии. Не пострадала только одна часть города — Заречье.

◆ Депутаты АКЗС приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи спиртных напитков в праздники: День Победы, День города и День села.

◆ Руководителя Алтайской федерации бокса Армена Тонояна признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам колонии общего режима.

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