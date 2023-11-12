Северное сияние может вновь устроить "дискотеку" на Алтае. Но есть нюанс

В ближайшее время жители Алтайского края могут вновь наблюдать удивительное по красоте явление — полярное сияние. Это зрелищная часть магнитной бури.

В этот раз оно будет не таким ярким, как неделю назад. Дело в том, что солнечный ожидается слабее, пишет ural24.com.

Северное сияние хорошо видно при безоблачном небе. Это очень важный фактор для наблюдений.

Время

Наиболее благоприятное время для наблюдений — в пределах нескольких часов после захода солнца. Также рекомендуется выбрать место, где нет сильного освещения.

Некоторые СМИ сообщили, что это явление можно было наблюдать в ночь на 12 ноября. Однако не исключено, что и после заката 12-го весеннее голубое небо (на данный момент оно именно такое, - прим.ред.) станет разноцветным. Заранее приготовьте фотооптику и смартфоны.

Представители научного сообщества говорят, что недавнее полярное сияние спровоцировала мощная магнитная буря. Силу которой изначально неправильно рассчитали.

О цвете сияния

Цвет зависит от высоты, с которой идет излучение атомов и молекул газов, входящих в состав атмосферы Земли. Лучи преломляются в разных спектральных линиях. При большей плотности газов — в низких слоях атмосферы — сияние бывает зеленым. А в верхних слоях — красным.

Алтайский след

Altapress.ru рассказывает, как по небу над Алтайским краем аж пять раз «расползалось» северное сияние. Одни сравнивали его с пожарами, другие — с бирюзой, а третьи — считали предзнаменованием тяжелых испытаний.

О явлении

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.