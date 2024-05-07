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Жизнь

Северное направление полярно изменилось: ветер намерен вернуть тепло на Алтай

Накануне северный ветер изрядно потрепал нервы жителям Алтайского края — в шапке при ощутимой дневной температуре уже не появишься, а кепи от пронизывающего и порывистого "дуновения" не спасали.

Но уже 7 мая направление ветра полярно изменилось — с северного на южное. А с теплым ветром станет и погода теплей.

Так, еще утром температура воздуха в регионе составила от минус (!) одного градуса мороза до плюс 4 градусов тепла. Но уже дневная температура радует — до плюс 21 градуса тепла. В Барнауле — до 19 градусов тепла. Хотя ночью еще значение составляло ноль градусов.

Берегите себя. Не забываем, что отопительный сезон финишировал. Обидно будет вместо прогулок по любимым местам бегать в аптеки, чтобы подлатать здоровье.

Ранее в Кремле прокомментировали идею переноса столицы России в Сибирь. Также известно, что при одном условии столицу перенесут в Сибирь.

Это — наихудший сценарий, при котором климат потеплеет на пять градусов, рассказал климатолог Алексей Кокорин. Для этого среднегодовая температура должна подняться на пять градусов, если сравнивать с концом прошлого века.

Летом в таком мегаполисе, по словам ученого, жить будет просто невозможно. Словно в каменном жарком каменном мешке. Не секрет, что многие москвичи уже сейчас на лето перебираются на дачи — если такие есть. Или снимают их в аренду.

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