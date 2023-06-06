Серьезные ожоги и тепловой удар. Почти 20 жителей Алтайского края пострадали от жары

Почти 20 человек обратились в больницу за помощью из-за жары. Врачи зарегистрировали солнечные ожоги и обмороки. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

В период с 1 по 5 июня скорая помощь Барнаула зарегистрировала девять случаев обращений за помощью. У всех пациентов диагностировали тепловые удары. Одному пациенту потребовалась госпитализация, еще двое пострадавших отказались от лечения в стационаре. Остальным помощь оказали на месте.

В эти же дни в Рубцовске медики оказали помощь шести пациентам. У всех них произошли обмороки из-за аномальной жары. Один ребенок получил солнечные ожоги.

В Бийске бригады медиков случаев обморока зарегистрировали два. Один ребенок 4 июня получил тепловой удар и серьезные ожоги.

Другой пациент, 13-летний подросток девять часов провел на пляже, а когда пришел домой, то почувствовал себя плохо. Родители вызвали медиков, и те доставили школьника в больницу.

Напоминаем, что синоптики в Алтайском крае прогнозируют аномальную жару до +40 градусов.