22 марта
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Жизнь

Середина жизни как ожидание казни. О возрастном кризисе, технологиях и эмпатичности поставили спектакль в театре драмы

«Саша, привет!» в оригинале – роман Дмитрия Данилова, антиутопия, опубликованная в 2022 году. Несмотря на то, что книга совсем новая, спектакли по ней уже успели поставить в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. А теперь еще и на сцене Алтайского краевого театра драмы.

«Саша, привет!», театр драмы.
«Саша, привет!», театр драмы.
Анна Зайкова

«Что тут может быть человечного?»

Сюжет рассказывает о том, каково жить в ожидании смертной казни. Но в ожидании не простом, а гуманном, как постоянно подчеркивают чиновники в постановке: с крайне вежливым смотрителем Комбината (место, где живут приговоренные), обильным питанием, беспрепятственным выходом в интернет и услугами психолога. Единственный нюанс – раз в день придется пройтись по коридору, где стоит пулемет по имени Саша.

«— Мы назвали его Сашей.
— Сашей? (смеется)
— Ну да, надо же нам как-то его очеловечивать.
— Да что тут может быть человечного?»

Однажды Саша изрешетит приговоренного со спины, но когда именно — никто не знает. Ходят слухи, что можно даже прожить до старости и умереть естественной смертью.

Звучит все это скорее утопично. Не нужно работать, можно целыми днями смотреть сериалы, делать онлайн-покупки, разрешен даже алкоголь – только в умеренном количестве. А к ежедневным прогулкам по смертельному коридору, как утверждает надзиратель, привыкают.

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Жизнь

На деле же все не так радужно. Люди в Комбинате практически не разговаривают о себе и друг с другом, ведут себя как роботы и лишь выполняют ежедневную рутину. А некоторые и вовсе сходят с ума. Главный герой Сергей Фролов (Дмитрий Плеханов) мучается от невозможности поговорить с кем-то хоть сколько-нибудь заинтересованным и панически боится коридора.

Он тоже постепенно привыкает к новому распорядку, пока случай не заставляет его обличить систему.

Осознание собственной смертности

Режиссером выступил Артем Терехин, который в прошлом году с успехом поставил «Авиатора». Сходство спектаклей Артем не отрицает и признается, что и впрямь питает интерес к фантастике: «Она немного освобождает от законов физики, логики и прочего».

Впрочем, от оригинала, отмечает Терехин, осталось около 30%. Остальное оказалось переписано в процессе постановки, разговоров с артистами и долгих размышлений. Поэтому тех, кто прочитал книгу, ждет новый опыт.

«Дело не в том, что нам не понравился первоисточник – иначе бы мы его не выбрали. Но театр – живое существо. И хочется, чтобы история в нем развивалась не по бронзовым буквам, а исходя из внутренних ощущений постановочной группы и артистов», — говорит Артем Терехин.

Главной темой в видении режиссера стал кризис среднего возраста. «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…» — словно невзначай цитируют «Божественную комедию» персонажи спектакля.

«Когда человек доживает до определенного возраста, к нему приходит окончательное осознание собственной смертности. С этим приходят рефлексии, начинаются психологические и физические изменения. О том, как человек живет в таком состоянии, мы и попытались метафорически поразмышлять. Параллельно появились много подспудных тем, но они работают на одну идею – кризис, из которого нам всем очень хочется выйти», – признается режиссер.

«Саша, привет!», театр драмы.
«Саша, привет!», театр драмы.
Анна Зайкова
«Саша, привет!», театр драмы.
«Саша, привет!», театр драмы.
Анна Зайкова
«Саша, привет!», театр драмы.
«Саша, привет!», театр драмы.
Анна Зайкова

Из побочных смыслов в спектакле четко выделяется один – проблема или дар искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект сегодня развивается с невероятной скоростью, начиная заменять сценаристов и художников. И это не такая уж далекая и безобидная проблема, как нам кажется. Те же библиотеки утратили популярность не так уж давно из-за развития интернета. Мы создаем технологии, чтобы они помогали нам, но они начинают нас порабощать. Хотелось поразмышлять и на эту тему: как меняюсь от этого я, как меняется мой быт, моя психология, эмпатичность, в конце концов», – добавил Артем Терехин.

Премьера спектакля состоится 22 марта в 18:30. Следующие показы пройдут 23-24 марта в 17:30 и 11-12 апреля в 18:30.

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