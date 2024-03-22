Середина жизни как ожидание казни. О возрастном кризисе, технологиях и эмпатичности поставили спектакль в театре драмы

«Саша, привет!» в оригинале – роман Дмитрия Данилова, антиутопия, опубликованная в 2022 году. Несмотря на то, что книга совсем новая, спектакли по ней уже успели поставить в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. А теперь еще и на сцене Алтайского краевого театра драмы.

«Что тут может быть человечного?»

Сюжет рассказывает о том, каково жить в ожидании смертной казни. Но в ожидании не простом, а гуманном, как постоянно подчеркивают чиновники в постановке: с крайне вежливым смотрителем Комбината (место, где живут приговоренные), обильным питанием, беспрепятственным выходом в интернет и услугами психолога. Единственный нюанс – раз в день придется пройтись по коридору, где стоит пулемет по имени Саша.

«— Мы назвали его Сашей.

— Сашей? (смеется)

— Ну да, надо же нам как-то его очеловечивать.

— Да что тут может быть человечного?»

Однажды Саша изрешетит приговоренного со спины, но когда именно — никто не знает. Ходят слухи, что можно даже прожить до старости и умереть естественной смертью.

Звучит все это скорее утопично. Не нужно работать, можно целыми днями смотреть сериалы, делать онлайн-покупки, разрешен даже алкоголь – только в умеренном количестве. А к ежедневным прогулкам по смертельному коридору, как утверждает надзиратель, привыкают.

На деле же все не так радужно. Люди в Комбинате практически не разговаривают о себе и друг с другом, ведут себя как роботы и лишь выполняют ежедневную рутину. А некоторые и вовсе сходят с ума. Главный герой Сергей Фролов (Дмитрий Плеханов) мучается от невозможности поговорить с кем-то хоть сколько-нибудь заинтересованным и панически боится коридора.

Он тоже постепенно привыкает к новому распорядку, пока случай не заставляет его обличить систему.

Осознание собственной смертности

Режиссером выступил Артем Терехин, который в прошлом году с успехом поставил «Авиатора». Сходство спектаклей Артем не отрицает и признается, что и впрямь питает интерес к фантастике: «Она немного освобождает от законов физики, логики и прочего».

Впрочем, от оригинала, отмечает Терехин, осталось около 30%. Остальное оказалось переписано в процессе постановки, разговоров с артистами и долгих размышлений. Поэтому тех, кто прочитал книгу, ждет новый опыт.

«Дело не в том, что нам не понравился первоисточник – иначе бы мы его не выбрали. Но театр – живое существо. И хочется, чтобы история в нем развивалась не по бронзовым буквам, а исходя из внутренних ощущений постановочной группы и артистов», — говорит Артем Терехин.

Главной темой в видении режиссера стал кризис среднего возраста. «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…» — словно невзначай цитируют «Божественную комедию» персонажи спектакля.

«Когда человек доживает до определенного возраста, к нему приходит окончательное осознание собственной смертности. С этим приходят рефлексии, начинаются психологические и физические изменения. О том, как человек живет в таком состоянии, мы и попытались метафорически поразмышлять. Параллельно появились много подспудных тем, но они работают на одну идею – кризис, из которого нам всем очень хочется выйти», – признается режиссер.

«Саша, привет!», театр драмы. Анна Зайкова «Саша, привет!», театр драмы. Анна Зайкова «Саша, привет!», театр драмы. Анна Зайкова

Из побочных смыслов в спектакле четко выделяется один – проблема или дар искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект сегодня развивается с невероятной скоростью, начиная заменять сценаристов и художников. И это не такая уж далекая и безобидная проблема, как нам кажется. Те же библиотеки утратили популярность не так уж давно из-за развития интернета. Мы создаем технологии, чтобы они помогали нам, но они начинают нас порабощать. Хотелось поразмышлять и на эту тему: как меняюсь от этого я, как меняется мой быт, моя психология, эмпатичность, в конце концов», – добавил Артем Терехин.

Премьера спектакля состоится 22 марта в 18:30. Следующие показы пройдут 23-24 марта в 17:30 и 11-12 апреля в 18:30.

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