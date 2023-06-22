Семья Роберта Рождественского прибыла в Барнаул

Сегодня в Барнауле в рамках фестиваля начался Межрегиональный семинар молодых литераторов.
В краевую столицу прибыла дочь Рождественского - Екатерина с сыновьями Дмитрием и Данилой и внучкой Полиной.
Кроме них в Барнаул приехали известные музыканты и писатели из разных городов России.
Уже завтра, 23 июня, в кинотеатре "Мир" презентуют документальный фильм "Семь мгновений Роберта Рождественского". В рамках показа состоится встреча с дочерью поэта.
Вечером того же дня в филармонии пройдет концерт с участием Мариам Мерабовой, Сергея Волчкова, Инны Рудник, Евгения Волкова, вокальной группы «Квартет ПРО» и симфонического оркестра филармонии.
Финальный день фестиваля, 24 июня, по традиции пройдет на родине поэта, в селе Косиха. Подробнее о программе altapress.ru рассказывал в своем материале.
Ранее пропавший аист Роберт, названный в честь известного поэта, прилетел в Косиху в преддверии фестиваля.