Село без автобусов, новая клиника и (не)центр Барнаула. Что произошло в Алтайском крае 6 мая

◆ В Барнауле построят офтальмологическую поликлинику за 1 млрд рублей.



◆ Председатель союза предпринимателей Алтайского края Юрий Фриц в видеоинтервью поделился своим мнением о развитии Барнаула, о том, почему центр города стал «окраиной» и о том, как местная молодежь может участвовать в бизнесе.



◆ Жители села Верх-Суетка остались без автобусов до крупных населенных пунктов — и до единственной на два района больницы. Мы выяснили, как же так вышло и что там вообще происходит.



◆ Жители старого дома в центре Барнаула годами добивались, чтобы их дом снесли. Так и будет: теперь их расселят, а на земле построят многоэтажку.



◆ В Алтайском крае увеличилось производство пищевых продуктов. Особенно заметные цифры — у нерафинированных масел: рост на 34,4% и почти 130 тыс. тонн продукции с января по март.



◆ Барнаульский дизайнер, автор бренда «Гладиолус» Наталья Звягина рассказала, как от торговли в палатке на бийском базаре и тех самых переодеваниях «на картонках» пришла к высокой моде.

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