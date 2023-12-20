Сексолог назвала неожиданный фетиш, который набирает популярность

Отмечается, что чтобы доставить удовольствие себе или партнеру, любители такого фетиша обычно используют еду с мягкой и текучей текстурой. То есть различные сиропы, сладкие крема, взбитые сливки, шоколад и другие подобные продукты.
Подобные сексуальные игры кажутся привлекательными в первую очередь из-за хлюпающих звуков и приятной текстуры, которая прикасается к коже.
Сексолог рассказала, что некоторые могут капать на кожу шоколад или же принимать ванну со взбитыми сливками.
Ранее сообщалось, что специалист объяснил, почему подросткам нравится заниматься грубым сексом.