21 декабря
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Жизнь

Сексолог назвала неожиданный фетиш, который набирает популярность

Сексолог рассказала, что в последнее время набирает популярность сплошинг — игры с едой во время прелюдий. Об этом сообщает Lenta.ru.

Секс.
Секс.
unsplah.com

Отмечается, что чтобы доставить удовольствие себе или партнеру, любители такого фетиша обычно используют еду с мягкой и текучей текстурой. То есть различные сиропы, сладкие крема, взбитые сливки, шоколад и другие подобные продукты.

Подобные сексуальные игры кажутся привлекательными в первую очередь из-за хлюпающих звуков и приятной текстуры, которая прикасается к коже.

Сексолог рассказала, что некоторые могут капать на кожу шоколад или же принимать ванну со взбитыми сливками.

Ранее сообщалось, что специалист объяснил, почему подросткам нравится заниматься грубым сексом.

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