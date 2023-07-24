25 июля
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Жизнь

Счета Бузовой, Бородиной, Бони и других проверит налоговая инспекция

Федеральная налоговая служба заинтересовалась счетами известных российских звезд шоу-бизнеса. В "черный список" попали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня и другие. Об этом сообщает StarHit.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Налоговая служба собирается проверить счета Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Николая Соболева, Гоара Аветисяна, Виктории Бони и Иды Галич.

ФНС подозревает звезд шоу-бизнеса в мошенничестве с доходами, якобы они пытаются скрыть от государства доход и снизить налоги, чтобы разницу оставить себе.

Также инспекторы подозревают, что артисты могут принимать наличные без закрывающих документов и не платить подоходный налог.

Проверки инфлюенсеров, коучей и артистов начались после раскрытия мошеннических схем у двух знаменитых предпринимательниц - блогера Лерчека и "королевы марафонов" Елены Блиновской.

Также налоговую задолженность выплатил российский певец Егор Крид. За прошлый месяц артист отдал более миллиона рублей.

Ранее суд изъял у Блиновской более 20 объектов недвижимости.

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