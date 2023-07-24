Счета Бузовой, Бородиной, Бони и других проверит налоговая инспекция

Налоговая служба собирается проверить счета Ольги Бузовой, Ксении Бородиной, Николая Соболева, Гоара Аветисяна, Виктории Бони и Иды Галич.
ФНС подозревает звезд шоу-бизнеса в мошенничестве с доходами, якобы они пытаются скрыть от государства доход и снизить налоги, чтобы разницу оставить себе.
Также инспекторы подозревают, что артисты могут принимать наличные без закрывающих документов и не платить подоходный налог.
Проверки инфлюенсеров, коучей и артистов начались после раскрытия мошеннических схем у двух знаменитых предпринимательниц - блогера Лерчека и "королевы марафонов" Елены Блиновской.
Также налоговую задолженность выплатил российский певец Егор Крид. За прошлый месяц артист отдал более миллиона рублей.
Ранее суд изъял у Блиновской более 20 объектов недвижимости.