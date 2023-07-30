Счастливые 32 года. Как поженились и прожили вместе певица Натали и Александр Рудин

В день смерти продюсера и мужа певицы Натали Александра Рудина, altapress.ru вспоминает, как пара поженилась и прожила вместе.

Ранний брак

Будущая певица вышла замуж, когда ей было только 17 лет. Ее избранник - Александр Рудин - был старше ее на четыре года.

Пара познакомилась на фестивале, где выступала Наталья. Александр подошел к девушке и предложил ей записать песни. Завязались теплые отношения, переросшие в 32 года счастливой совместной жизни.

Изначально в ЗАГСе не хотели расписывать пару. И тогда молодожены пошли на хитрость - предоставили фальшивую справку о беременности невесты, вспоминают друзья пары в "Комсомольской правде". Правда потом Натали долго корила себя за обман.

Невеста, свадьба. СС0

Долгожданный первенец

Первые две беременности Натали были неудачными. Первая закончилась выкидышем. А вторая беременность - замершим плодом и диагнозом «бесплодие».

Узнав о диагнозе, Натали вышла из клиники и горько заплакала. Ее успокаивал проходивший мимо доктор и сказал: «Ты еще молодая! Будут дети. Перестань плакать!»

И действительно, врачи ошиблись с диагнозом. В 2001 году у Натальи и Александра родился сын Арсений, потом в 2010 году - Анатолий. А в 2017 третий сын - Евгений.

Младенец в подгузнике. unsplash.com.

Счастливая жизнь

Вместе Наталья и Александр прожили 32 года. Знаменитость уверяла в интервью "Комсомольской правде", что их брак такой крепкий, потому что у нее с мужем независимые характеры.

"Тогда интересно, тогда развитие происходит равномерно. И на каком-то этапе опять выбираешь друг друга. А, в общем-то, может, дело даже не в этом, не в приглядке друг за другом. А просто в интересном деле, - считает Натали. - В нашем деле всегда происходят какие-то интересные события".

Также певица отмечала, что пикантности в отношения привносит ее работа:

«Образ у меня интересный — Саше нравится видеть меня разной. Наверное, мужчину это в принципе волнует. Многие женщины одеваются как артистки, красятся, создают праздник, чтобы порадовать любимого, удивить», — пишет StarHit.

Неожиданная смерть

Александра Рудин не стало 30 июля, он умер в возрасте 54 лет.

Артистка сообщила ТАСС, что причиной смерти стали осложнения после ковида.

При этом некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что Александр Рудин покончил с собой. Telegram-канал Mash заявляет, что Рудин страдал от депрессии, которая развилась у него на фоне осложнений от коронавируса. Также стало известно, что недавно умер его отец.

Похоронят Александра Рудина в Дзержинске.