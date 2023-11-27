Санки-ледянки в укромном месте: после обильного снегопада на Алтай вернулась плюсовая температура

Накануне в Алтайском крае прошел обильный снегопад. Многие жители облегченно выдохнули: Наконец-то!" Не тут-то было.

Так, 27 ноября в регионе прогнозируется после ночных минусов теплая погода — до плюс 5 градусов. В Барнауле — до плюс 2 градусов. Соответственно, опять поплывут снеговики и взрослые подальше уберут санки-ледянки.

На дорогах голеледица.

Всем участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными.

Между тем на прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал — супертеплая погода возвращается в Алтайский край.

Температура до середины недели будет на 6-10 градусов выше нормы.

Ранее выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири. Синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.