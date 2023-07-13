14 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Самовыгул котов и собак запретили в России

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о поправках в закон о бездомных животных.

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

Теперь свободный выгул животных будет разрешен только в специальных местах, указывает Газета.Ru.

А хозяева должны контролировать перемещение питомца с помощью поводка — на проезжей части, в лифтах, дворах домов, на детских и спортивных площадках.

Также уточняется — по-прежнему запрещено вести отлов бездомных животных калечащими и приводящими к смерти методами, что разрешалось в изначальной версии законопроекта.

Ранее за укусы собак хотели ввести штрафы до 200 тыс. рублей.

Сумма штрафа за укус животного будет следующей: для граждан от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

По этой же норме хотят наказывать должностных лиц, которые обещали построить приюты для бездомных животных в городах, но не сделали этого.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость