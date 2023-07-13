Самовыгул котов и собак запретили в России

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о поправках в закон о бездомных животных.

Теперь свободный выгул животных будет разрешен только в специальных местах, указывает Газета.Ru.

А хозяева должны контролировать перемещение питомца с помощью поводка — на проезжей части, в лифтах, дворах домов, на детских и спортивных площадках.

Также уточняется — по-прежнему запрещено вести отлов бездомных животных калечащими и приводящими к смерти методами, что разрешалось в изначальной версии законопроекта.

Ранее за укусы собак хотели ввести штрафы до 200 тыс. рублей.

Сумма штрафа за укус животного будет следующей: для граждан от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

По этой же норме хотят наказывать должностных лиц, которые обещали построить приюты для бездомных животных в городах, но не сделали этого.