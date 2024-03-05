Самое большое скопление розовых фламинго за всю историю наблюдений зафиксировали в Крыму

Орнитологи насчитали 115 "детей заката".

Фламинго курсировали по различным бухтам, пишет kerch.fm. Птицы ищут корм.

И дальнейшее их весеннее пребывание на полуострове будет зависеть не только от основного инстинкта, а в основном от кормового обеспечения.

Специалисты отмечают — это самое большое скопление птиц за всю историю наблюдений в Крыму.

Ранее на Алтае нашли краснокнижных розовых фламинго. Такая находка удивила даже инспекторов с большим опытом работы, отметили в Росприроднадзоре.

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