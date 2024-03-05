6 марта
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Жизнь

Самый продаваемый смартфон в 2023 году упал в цене

В России упал в цене iPhone 14. Об этом передает Lenta.ru.

Скриншот страницы iPhone 14
Скриншот страницы iPhone 14
apple.com/iphone-14/

Отмечается, что на данный момент iPhone 14 продают за 64 тыс. рублей. При этом на старте продаж он стоил 85 тыс. рублей.

Журналисты отметили, что iPhone 14 — не самый современный, но все еще популярный смартфон.

Модель оказалась самой продаваемой в мире в 2023 году.

Напомним, что смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, а также двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

iPhone 14 — идеальный вариант для любителей "челки" и компактных размеров.

Ранее сообщалось, что компания Apple отменила весеннюю презентацию гаджетов.

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