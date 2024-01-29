29 января
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Жизнь

Самый большой в мире круизный лайнер отправился в плавание. Видео

Судно превышает размеры легендарного "Титаника" в два раза, сообщает "Рен ТВ".

Круизный лайнер
Круизный лайнер
СС0

Внутри плавучего гиганта находится целый город с отелями, ресторанами, казино и бизнес-переговорными. Есть площадки для занятия практически любым видом спорта, ледовая арена и даже театры.

Маршрут лайнера лежит через Мексику, Гондурас и Багамы. Гигантское судно обошлось круизной компании в 2 млрд долларов. Оно вмещает в себя 6 тыс. пассажиров.

Продажи билетов открыли на два года вперед. К рекламной кампании привлекли самого дорогого футболиста – Лионеля Месси.

Ранее российский круизный лайнер с 385 пассажирами врезался в пристань в турецком порту.

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