Самые огненные, замораживающие и завораживающие снимки зимы - фотоподборка altapress.ru

Пока-пока, зима! Позволим тебе сделать прощальный взмах ледяной рукой в подборке фотокорреспондентов altapress.ru Анны Зайковой и Дмитрия Лямзина.

Чем точнее наши читатели сосчитают количество птичек на снимках, тем быстрее к нам придет настоящая весна :)

Кстати, коты уже прилетели. Вот наш фоторепортаж о наступающем марте.

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