С танцами и песнями, но позже. Что изменится на фестивале Роберта Рождественского в 2024 году

1

Когда состоится литературный фестиваль?

В прошлые годы литературный фестиваль старались проводить ближе к дате дня рождения Роберта Рождественского — 20 июня. Так в 2023 году он шел четыре дня с 20 по 24 июня.

В 2024 году дни фестиваля решили перенести на неделю позже - на 28 и 29 июня. Причиной стало расположение дат. Суббота, в которую, по традиции, проходит финальный день в Косихе, выпадает на 22 июня, День памяти и скорби. Поэтому было решено организовать основное действие фестиваля в следующие выходные, чтобы праздник смогли посетить все желающие.