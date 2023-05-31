С нового барнаульского трамвая сняли чехол. Фото

Напомним, трамваи привезли из Белоруссии. Вместимость каждого вагона - 150 человек с 34 сидячими местами.
Ранее в Барнауле предложили создать предприятие по производству и сборке трамваев.
В Барнаул наконец-то привезли первый новый трамвай. Распаковку показали в Telegram-канале Виктора Томенко.
Напомним, трамваи привезли из Белоруссии. Вместимость каждого вагона - 150 человек с 34 сидячими местами.
Ранее в Барнауле предложили создать предприятие по производству и сборке трамваев.
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