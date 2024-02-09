С нерпами, с глиной и за настолкой. Нетипичные места, где можно провести свидание в Барнауле

14 февраля в католических странах отмечают День святого Валентина: парочки в этот праздник признаются друг другу в любви, дарят шоколад и другие приятные мелочи и просто проводят время вместе. И пусть в России Валентинов день отмечается не так широко, всем известно – влюбленным только дай повод сходить на свидание. Мы подготовили подборку мест, выбор которых, скорее всего, приятно удивит вашу вторую половинку.

Гончарное свидание

Что может быть романтичнее, чем в четыре руки вылепить настоящее произведение искусства? Даже если получится оно немного несовершенным, все равно – ручная работа.

В гончарной студии Shtuki можно провести именно такое свидание и самостоятельно изготовить кружку, пиалу, небольшую мисочку или горшочек. Правда, за гончарным кругом сидеть можно будет только по очереди.

Зато после просушки можно будет вместе обработать дно, сделать ручку, если необходимо, нанести декор, роспись и прочие завершающие штрихи.

Гончарный мастер-класс. vk.com/shtuki_studio

Длительность мастер-класса – 2-2,5 часа. Забрать готовое изделие можно через три недели – столько времени необходимо на обжиг и глазуровку.

Стоимость: 3 400 рублей (в нее входят материалы, обжиги, глазуровка). Необходима предоплата.

Время работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 18:00.

Где: ул. Глушкова, 6. 6+

С ветерком

Если вы хотите удивить вторую половинку или знаете, что ваш возлюбленный или возлюбленная – любитель адреналина, то стоит посетить картинг-центр и с ветерком прокатиться на мини-болидах.

Картодром находятся на -2 этаже ТРЦ «Галактика». Протяженность трека – более 500 метров. На выбор – 13 картов (гоночных микролитражных автомобилей). Кататься можно от 15 до 30 минут.

Картинг. vk.com/letsgokarting

С управлением и поворотами помогут разобраться инструкторы. В гонке будет весело как соревноваться друг с другом, так и просто представить себя на месте звезд «Формулы-1».

Стоимость: от 900 до 1700 рублей.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Где: пр. Строителей, 117 (ТРЦ «Галактика»), «Let’s go karting». 6+

Другой картодром есть на -1 этаже ТРЦ "Заря" (Власихинская, 166). Кататься здесь можно 5, 10 или 15 минут, протяженность трассы — 480 метров, а стоимость — от 250 до 900 рублей (в зависимости от возраста, модели машины и дня недели). Время работы — с 11:00 до 21:00.

Гуси-лебеди!

Для любителей более спокойного отдыха в Изумрудном парке с января работает постоянная игротека.

Открыта она, правда, только по воскресеньям, но сходить на свидание можно немного заранее или чуть позже самого праздника.

Настольные игры в парке "Изумрудный". vk.com/park_izumrudnyi

В зале расположены несколько столов, за которыми и собираются игроки, а выбрать можно из множества разнообразных бесплатных настолок: от классических «Монополии» и «Мемо» до лото и «Взрывных котят».

Встреча, конечно, получится не совсем уединенной, но если вы со своей половинкой любите находиться в окружении веселой компании единомышленников – это стоящий вариант.

Стоимость: бесплатно.

Время работы: посетителей делят на две группы. В 18:00 ждут детей от 7 до 14 лет, а с 18:00 до 20:00 – всех, кто старше 14.

Где: пр. Комсомольский, 128 (Изумрудный парк), визит-центр. 7+

Инопланетные глаза

Любителям животных в День всех влюбленных точно стоит посетить нерпинарий. Вряд ли умные инопланетные глаза этих очаровательных созданий прямиком из Байкала оставят равнодушными вас и вашего партнера.

Шоу байкальских нерп. baikalov.ru

Нерпа – это пресноводный тюлень и вообще довольно сообразительное животное. За 30 минут представления байкальские красавицы покажут, как они умеют рисовать, исполнять трюки и мило играть со своими любимыми игрушками.

За дополнительную плату с нерпами можно будет сфотографироваться или покормить их.

Стоимость: 500 рублей.

Время работы: со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00.

Где: Георгия Исакова, 149-а, к7 (парк «Арлекино»). 0+

Самое важное - в нашем Telegram-канале